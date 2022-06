Dybala-Inter, si chiude? Nuovo incontro in settimana: affare definito, manca un tassello

L'Inter incontrerà nuovamente l'agente dell'attaccante argentino per definire gli ultimi dettagli in attesa dell'uscita di Sanchez

Andrea Della Sala

L'Inter e Dybala sono sempre più vicini. Negli ultimi giorni ci sono stato altri contatti tra le parti e in settimana ci sarà un nuovo incontro con l'agente dell'argentino, Jorge Antun. La trattativa è ormai definita, il prossimo colloquio servirà per sistemare i dettagli in attesa dell'uscita di Sanchez che farà spazio nel bilancio nerazzurro all'argentino. "È un meeting che serve a rinforzare una promessa, ad aggiornare la tempistica, a sminare possibili inserimenti. Una tappa verso la chiusura dell’affare, che vede l’Inter ben piazzata ormai da mesi: l’argentino è il colpo scelto per ridare subito l’assalto al campionato sfuggito sul più bello", spiega La Gazzetta dello Sport.

"L’Inter e Dybala di nuovo intorno a un tavolino. Nell’ultimo mese, è almeno il terzo incontro tra le parti. Non c’è bisogno di formulare un’offerta, semplicemente perché l’offerta l’Inter l’ha già sottoposta a chi di dovere: contratto da quattro anni a sei milioni netti a stagione, più bonus che porterebbe l’ex Juventus a toccare quota sette. L’Inter e Dybala sono promessi sposi. E sì che qualcuno ha provato a romperla, questa promessa. Dei tentativi di Dortmund, Newcastle e Siviglia abbiamo già raccontato nei giorni scorsi. Sono circolate voci anche relative al Tottenham, che però non trovano alcun riscontro. Piuttosto, è l’altro club del Nord di Londra, l’Arsenal, ad aver bussato alla porta di Dybala negli ultimi giorni. Ma qui l’Inter - non bastassero gli altri jolly da giocarsi - ha anche la vetrina della prossima Champions League da spendere, cosa che i Gunners non possono invece garantire".

"La situazione è chiara, in fondo. L’affare è noto a tutti da tempo, le mani che dovevano essere strette sono state strette, gli abbracci scambiati. Poi nel mercato è sempre tutto possibile, per carità, fino al minuto prima di firmare il contratto. Ma Dybala è un’operazione sulla quale l’Inter ha in testa di scommettere per troppi motivi: finanziari, tecnici, persino “geopolitici”, perché rilanciare un giocatore abbandonato dalla Juventus è uno stimolo troppo grande per non fare anche solo mezzo tentativo. Ecco perché l’Inter vuole intensificare i contatti per tutte le operazioni propedeutiche all’arrivo di Dybala", chiude il quotidiano.