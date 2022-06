Dybala in attesa, all’Inter manca solo un passaggio per creare un attacco stellare

"In attacco, al servizio di Simone Inzaghi, c'è posto per quattro punte. Possono diventare cinque soltanto aggiungendo una pedina giovanissima in apprendistato. Ma le maglie da titolari nel 3-5-2 sono appunto due in avanti, a cui si aggiungono altrettanti rincalzi. Numericamente - senza considerare Andrea Pinamonti prossimo all'addio -, l'Inter ha già cinque attaccanti in rosa. Un giocatore deve quindi già preparare le valigie e il candidato non può che essere Alexis Sanchez. Per Dybala, però, serve altro spazio e il nome del secondo uscente - salvo offerte non preventivabili per Lautaro Martinez - non può che cadere tra Edin Dzeko e Joaquin Correa. Anzi, il bosniaco in primis, perché a livello di ingaggio il Tucu costa molto meno e questo fattore è determinante in una sessione in cui va stretta la cinghia. In assenza di offerte per i due, però, al momento Dybala può solo attendere. E con lui i tifosi", spiega Gazzetta.it.