Dybala alla Roma, GdS: “Il feeling con l’Inter e la scommessa di Marotta…”

Il quotidiano spiega la situazione dell'attaccante argentino, che nelle ultime ore avrebbe accettato l'offerta della Roma

Alessandro De Felice

La Roma si è mossa con decisione verso Paulo Dybala. Il club giallorosso ha presentato un'offerta ufficiale all'entourage del calciatore che - stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio - avrebbe detto sì alla corte dei capitolini di José Mourinho.

Nonostante la concorrenza, la posizione dell'Inter sul gioiello argentino non è cambiata, come riferisce La Gazzetta dello Sport:

"L’a.d. Beppe Marotta, il mentore della Joya, l’uomo che da inizio mercato ha tentato di ricongiungersi col suo pupillo, al momento non è nelle condizioni di affondare il colpo e arruolare Paulo: lo ha ribadito ancora una volta tre giorni fa, quando sono state riattivate le comunicazioni tra il complesso clan del giocatore e la dirigenza nerazzurra".

Per Dybala l’Inter è stata a lungo quasi una certezza:

"Prima dello sbarco di Lukaku si sentiva il nerazzurro addosso e immaginava lui stesso di essere il gemello di Lautaro. Poi, dopo che l’uragano belga è arrivato ad Appiano e la gerarchia del mercato interista è cambiata, l’Inter per Dybala è scolorita un po’ alla volta. È diventata un desiderio, il club comunque preferito per rilanciare ambizioni e carriera. Al punto che quel contratto che il suo procuratore Jorge Antun aveva rifiutato solo un mese fa (5 milioni più uno di bonus legato al raggiungimento di metà delle presenze) oggi gli andrebbe pure bene".

L'Inter aveva bisogno di concludere due operazioni in uscita nel reparto avanzato per far spazio a Dybala:

"In primis Alexis Sanchez che tratta per la buonuscita e rifiuta destinazioni su destinazioni: nonostante tutto, l’addio del cileno è il meno difficile da realizzare, al punto che potrebbe essere sbloccato già in questa settimana. Più complesso, invece, accompagnare sull’uscio uno Joaquin Correa o Edin Dzeko, la coppia di punte acquistate nella scorsa stagione. In entrambi i casi c’è la ferma volontà di restare con Simone Inzaghi e l’assenza di offerte credibili".

L'attesa sembra essere terminata con Dybala che pare abbia ceduto alle lusinghe della Roma. L'Inter continua a sperare con Marotta che non molla:

"L’a.d. non esce (e non può uscire per ragioni economiche e numeriche) platealmente allo scoperto e deve rimanere nella sua posizione di tacita attesa. Sembrerebbe una scommessa sul fatto che il talento ex Juve possa rimanere incagliato nelle pieghe di nuove trattative, tutt’altro che facili".

I nerazzurri sperano fino all'ultimo in un colpo di scena vista l'occasione irripetibile. La 'Joya' è a un passo dalla Roma ma l'Inter vuole restare in corsa fino a quando Dybala non apporrà la firma sul prossimo contratto della sua carriera.