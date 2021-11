Dzeko, ansia Inter per il problema muscolare: “Pronto test decisivo, c’è un rischio”

Gli aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Edin Dzeko, costretto al cambio in anticipo nel derby di domenica

Non è scattato alcun allarme in casa Inter per le condizioni di Edin Dzeko. Ma un po’ di preoccupazione c’è, non per l’infortunio di per sé, ma più per l’importanza della prossima partita della Bosnia, che sabato contro la Finlandia e martedì con l’Ucraina si gioca due spareggi verso i prossimi Mondiali in Qatar. Inutile sottolineare l’importanza di Dzeko per la formazione, ma inutile anche nascondere che “c’è apprensione attorno alle condizioni di Dzeko e il timore dell’Inter è che, pur non essendo in perfette condizioni fisiche, l’attaccante vada comunque in campo sabato nel match contro la Finlandia”, spiega il Corriere dello Sport oggi.