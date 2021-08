LIVE – Inter, Dzeko arriva gratis: alla Roma bonus in caso di qualificazione Champions

Edin Dzeko sarà presto un giocatore dell'Inter. Stavolta, dopo tanti tentativi a vuoto, non ci sono più dubbi

ORE 15.16 - Inter-Roma, affare chiuso per Dzeko. Il bosniaco arriva gratis in nerazzurro: ai giallorossi bonus (tra 1.8 e 1.9 milioni) in caso di qualificazione Champions dei nerazzurri