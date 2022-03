Inter in cerca di certezze. Lauaro-Dzeko manca il feeling: arriva un’occasione d’oro

La coppia d'attacco dell'Inter non sta brillando, ma domani affronterà la Salernitana e potrebbero arrivare i gol per sbloccarsi

"Da un lato, si potrebbe rimarcare lo scarso apporto di centrocampisti e difensori in zona-gol, storicamente fondamentale per compensare i momenti "no" degli attaccanti . Dall'altro, però, i numeri parlano chiaro: il Toro fatica a trovare la sua dimensione dopo l'addio di Lukaku, partner d'attacco dell'argentino dal 2019 al 2021. Nella scorsa stagione, dopo 27 giornate di campionato, Antonio Conte si era affidato per ben 22 volte alla LuLa, sicuro della grande intesa che legava le sue punte. Esattamente un anno fa l'attaccante del Chelsea aveva già messo a segno cinque reti complessive su assist di Martinez. Il quale, a sua volta, era stato mandato in porta dal numero 9 in ben quattro occasioni. Con l'arrivo di Dzeko a Milano, la musica è cambiata e Lautaro ha smesso di ballare: 17 su 27 le gare di Serie A giocate insieme a Edin, zero i gol realizzati dall'uno su ispirazione dell'altro", analizza Gazzetta.it.

"Il calendario offre una chiave di svolta nell'anticipo della 28esima giornata, in programma per venerdì contro la Salernitana. I granata, prossimi ospiti a San Siro, solo una volta in questo campionato hanno, infatti, concluso un match senza subire gol, nel settimo turno contro il Genoa. Già 56 volte hanno, invece, dovuto raccogliere il pallone dal fondo della loro porta, più di chiunque altro in questa Serie A. Un avversario da non sottovalutare, specialmente dopo la scossa provocata dall'arrivo di Nicola, ma – al tempo stesso – un'occasione da non perdere per sbloccarsi e ritrovare la rete. L'Inter vuole interrompere il digiuno prima della trasferta contro il Liverpool, per volare ad Anfield con qualche certezza in più", aggiunge il portale sportivo.