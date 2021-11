Dzeko-Inter, amore a prima vista: rendimento top. Inzaghi, ora serve il salto contro le big

Tra Dzeko e l'Inter è stato amore a prima vista. Lo certificano i numeri: un'insostituibilità guadagnata praticamente fin da subito

Tra Dzeko e l'Inter è stato amore a prima vista. Lo certificano i numeri: 7 gol nelle prime 12 partite di campionato e un'insostituibilità guadagnata praticamente fin da subito. Nonostante i suoi 35 anni, Simone Inzaghi non riesce proprio a fare a meno di lui. E il perché è dimostrato non solo dai freddi dati. Dzeko, infatti, è fondamentale per la manovra dell'Inter, capace di cucire gioco e finalizzare. Un rendimento altissimo, sia contro le 'piccole', sia contro le big. Anche se negli scontri diretti non è ancora bastato: