Dzeko-Sanchez, scambio ancora possibile tra Roma e Inter? “C’è chi giura che…”

Si chiude oggi la finestra invernale del calciomercato: l’Inter, come più volte ripetuto dalla dirigenza e da Conte, non regalerà sorprese dell’ultimo minuto. Le uniche operazioni fatte registrare dai nerazzurri rimarranno le cessioni in prestito di Nainggolan al Cagliari e di Esposito al Venezia (di rientro dalla Spal).

Tuttavia, secondo Tuttosport, potrebbe esserci un tentativo in extremis per rimettere in piedi la trattativa nata e accantonata pochi giorni fa: lo scambio Dzeko-Sanchez con la Roma.

POCHE ORE AL GONG

“Come un ciclista in surplace, l’Inter affronta l’ultimo giro di mercato. La campana, giurano ad Appiano Gentile, non porterà novità: troppo ridotti i margini che lascia la due diligence in corso tra Suning e Bc Partners per il club. Ciò nonostante, come prova il tentativo di scambio tra Alexis Sanchez ed Edin Dzeko, ai vari procuratori non difettano le idee e scenari al momento impensati potrebbero aprirsi all’improvviso“.

MOSSA ROMA

“C’è chi giura che, nonostante tutti smentiscano, un tentativo per rimettere in piedi quella che sarebbe la trattativa più importante del mercato invernale verrà fatto, però risulta difficile che la Roma, pur di favorire la tranquillità di Fonseca, possa decidere di contribuire allo stipendio di Dzeko, accollandosi pure in toto quello di Sanchez“.