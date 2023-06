City-Inter, Dzeko in vantaggio su Lukaku: ecco perché. Rom al top, un dato impressiona

A cinque giorni dalla finale di Istanbul, il grande dubbio di formazione per Simone Inzaghi riguarda la coppia d'attacco che affronterà la difesa del City. Non c’è dubbio che nei 90 minuti ci sarà spazio sia per Lautaro, sia per Dzeko , sia per Lukaku . E la miglior notizia possibile, per l’Inter , è che i parametri fisici di tutti e tre sono ottimi. Al momento, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, in vantaggio c'è Edin Dzeko. "I dati migliori, per intendersi, sono quelli di Lukaku. Al top in partita, perché c’è un dato che impressiona: sommando le prestazioni di Romelu e quelle di Lautaro, da aprile in poi i due hanno confezionato 15 gol, nessun’altra coppia potenziale ha fatto altrettanto nei cinque maggiori campionati europei".

"Ma al top Lukaku è anche in allenamento, perché nessuno sta meglio di lui, secondo i numeri a disposizione dello staff tecnico. Per capirsi: i suoi numeri sono superiori anche a quelli di Dzeko. Eppure Edin conserva ancora un lieve vantaggio per il posto da titolare. Il bosniaco è in forma, a Torino è entrato in campo bene. Non può non contare la storia di questa Champions. E probabilmente si sottovaluta il fatto che lo stesso Dzeko garantisce la possibilità di agire in contropiede, magari lavorando e riuscendo a gestire sulla trequarti palloni per spedire in porta i compagni, che sia Lautaro o gli esterni Dumfries e Dimarco. Dzeko dà più soluzioni. E forse, rispetto a Lukaku, ha dimostrato di essere meno incisivo entrando a gara in corso. Ecco perché è ancora avanti, ecco perché la prima parte della staffetta dovrebbe cominciarla lui, peraltro un ex della partita".