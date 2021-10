È un’Inter da Champions: dalla mossa di Inzaghi ai ‘grandi vecchi’. Il signore di San Siro…

L'analisi de' La Gazzetta dello Sport all'indomani del successo per 3-1 dell'Inter sullo Sheriff a San Siro in Champions League

Alessandro De Felice

Una vittoria importantissima, ma tutt'altro che facile. Un successo che mancava e che serviva per risollevarsi e tornare con forza a contendere un posto alle avversarie per gli ottavi di finale.

"L’Inter e la notte del risorgimento, anche se battere lo Sheriff non è stato semplicissimo" scrive La Gazzetta dello Sport all'indomani del successo per 3-1 della squadra di Simone Inzaghi a San Siro nel terzo turno del Gruppo D di Champions League.

Nel momento decisivo è venuta fuori l'esperienza di quelli che il quotidiano definisce 'grandi vecchi', che hanno preso in mano la squadra dopo l'1-1 di Thill e l'hanno trascinata verso il successo, scacciando la paura: "Perisic, Dzeko, Vidal. Quando si dice l’esperienza, il vissuto, la capacità di restare calmi e applicati quando tutti intorno bisbigliano, si pongono domande e un po’ tremano".

Dopo il 2-1 confezionato da Dzeko per Vidal, l'Inter ha dominato, come confermano i dati: possesso palla al 70 per cento; 9 tiri in porta inclusi un palo e una traversa; supremazia evidente. Un successo pesante, che in Champions League mancava al 'Meazza' dall'ottobre 2019 contro il Borussia Dortmund.

La prima mossa decisiva di Inzaghi è stata quella di schierare Dimarco sulla linea dei difensore, ma con un ruolo di laterale aggiunto: "Il suo mancino ha funzionato da leva, ha alzato palloni tagliati e taglienti, specie su punizioni e corner. È stata questa la prima soluzione di gioco dell’Inter, anche perché era difficile attaccare e smuovere una difesa compatta e organizzata".

Dopo l'1-1, è l'esperienza e la personalità dei più navigati a emergere: "Qui sono venuti fuori gli attributi di chi situazioni del genere ne ha attraversate parecchie. Il 35enne Dzeko si è esibito in un salvataggio difensivo strepitoso, non tanto per l’intervento in sé, ma per l’esempio: i veri leader emergono nelle difficoltà. Su questa palla recuperata, l’Inter è uscita dallo stordimento. Dzeko, ancora lui, ha smistato dal limite dell’area per il 34enne Vidal sulla sinistra e il cileno ha battuto Celeadnic con un diagonale sporco, rabbioso, efficace".

La palma di migliore in campo non poteva non essere attribuita a uno in particolare: "Il gol di Dzeko per l’1-0, il recupero di Dzeko sull’1-1, l’assist di Dzeko per il 2-1: pochi dubbi su chi sia stato ieri sera il signore di San Siro".