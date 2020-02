Ieri sera si è chiusa la finestra invernale di calciomercato ed è subito tempo di bilanci per tutte le squadre. Tanti i colpi messi a segni in tutta Europa, anche di grande valore. Ma il primato per l’acquisto più prezioso spetta all’Inter con Eriksen, valore Trasnfermarkt 90 milioni. Ecco la top ten dei giocatori di maggior valore (secondo il famoso portale) che hanno cambiato maglia in questa sessione.

