Eriksen-Inter, presa la decisione per gennaio. Partenza certa, ma non sarà un addio

L’avventura di Christian Eriksen all’Inter non ha finora funzionato e a gennaio il danese ha preso la sua decisione e lascerà il club nerazzurro. Per l’ex Tottenham il futuro è lontano da Milano, da decidere però dove andrà e con quali modalità cambierà maglia.

“Christian Eriksen ha già deciso il suo futuro lontano da Milano e dall’Inter. Almeno per qualche mese. L’amore tra il fantasista ex Tottenham e Conte non è sbocciato e, dopo quasi un anno di tentativi vani di inserirsi nel progetto del tecnico, il giocatore e il club sono d’accordo di separarsi a gennaio. Il problema è trovare un club che decida di investire sul 28enne danese: i timidi sondaggi della Premier League, di Arsenal e Manchester United, non sembrano scaldare il giocatore. In Francia i dialoghi col Psg per uno scambio con Leandro Paredes restano in fase embrionale.

Torna a farsi strada, quindi, l’ipotesi di un prestito fino a fine stagione per rivalutare il cartellino del centrocampista (anche se esiste l’incognita del Decreto Crescita in caso di partenza temporanea), che giocherà anche l’Europeo da capitano della Danimarca. Un bel risparmio per l’Inter sull’ingaggio da 7,5 milioni (più bonus) e una cessione solo rimandata a tempi migliori”, rivela La Gazzetta dello Sport.