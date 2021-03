Sky – Inter, buone notizie per Conte: allenamento in gruppo per Eriksen. Contro il Torino…

Da Appiano Gentile arrivano buone notizie per Antonio Conte in vista della gara di domani contro il Torino. Eriksen si è allenato in gruppo

Gianni Pampinella

Da Appiano Gentile arrivano buone notizie per Antonio Conte in vista della gara di domani contro il Torino. Secondo quanto riporta Sky sport, Christian Eriksen, che ieri aveva lavorato a parte per una infiammazione al ginocchio sinistro, oggi si è allenato in gruppo.

Il problema sembra superato, le valutazioni finali verranno fatte dal tecnico domani mattina. Al momento però è Gagliardini il favorito per partire dal 1' contro i granata.

(Sky Sport)