Eriksen, Marotta chiaro: tutte le ipotesi sull’addio. Isco? La valutazione di entrambi…

Il papà del giocatore spagnolo è il suo agente e ha spiegato che il figlio non trovando spazio vorrebbe provare a giocare in un altro campionato, ma per ora non ci sono state delle offerte. Isco al Real è l’ultima scelta dell’allenatore francese: su 13 gare ha giocato 7 volte, 3 da titolare per 285 minuti (tre panchine su tre in Champions). Ingaggio simile a quello di Eriksen: percepisce 7 mln, l’interista 7.5 + bonus e il danese era arrivato all’Inter a gennaio 2020 quando c’era anche il Real sulle sue tracce. “ Anzi, se l’Inter non avesse acquistato Eriksen pagandolo in totale 27 milioni, quasi sicuramente l’ex Tottenham sarebbe finito il primo luglio da svincolato proprio a Madrid“, spiega TuttoSport.

IPOTESI – Il quotidiano sportivo torinese mette in evidenza che non si tratta di una vera e propria trattativa. Ma questa ipotesi non può essere scartata proprio in virtù delle parole di Marotta sul giocatore interista. Non può essere scartata nessuna idea. Si lavorerà per trovare una soluzione che piaccia a tutti. Eriksen interessa al Bayern e potrebbe esserci uno scambio con Tolisso. Piace al PSG quindi potrebbe esserci lo scambio con Paredes. Ma piace anche in Premier League ad Arsenal e United.