Eriksen, solo sondaggi. L’Inter cede alle sue condizioni e sono condizioni pesanti

Vidal è arrivato alla Pinetina e ieri si è allenato insieme a Conte che finalmente ha ottenuto il centrocampista richiesto. E allora cosa ne sarà di Eriksen che già aveva fatto fatica a trovare spazio con lui? Il Corriere dello Sport parla di una specie di limbo nel quale si trova il danese.

“Se arrivasse un’offerta congrua verrebbe ceduto. Il problema è che, finora, non ne sono arrivate e non ci sono nemmeno significativi segnali che ne possano arrivare di qui al 5 ottobre. Qualche sondaggio indiretto, vale a dire effettuato tramite agenti e intermediari, è scattato, soprattutto tra le squadre di Premier, ma non con risposte soddisfacenti. Magari qualcosa potrà cambiare negli ultimi giorni”.

Il giocatore potrebbe diventare un’opportunità degli ultimi giorni di mercato ma l’Inter vuole solo una cessione a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto che permetta una plusvalenza rispetto ai 27 mln (il totale speso tra cartellino e commissioni) che sono stati investiti a gennaio quando Eriksen è stato portato a Milano.

