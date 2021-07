Eriksen a Milano? Presto la decisione, l’Inter non ha fretta. Intenzioni chiare

L'aggiornamento sulla vicenda che riguarda il centrocampista danese

Il conto alla rovescia per il ritorno in Italia di Christian Eriksen è iniziato. Il centrocampista potrebbe essere presto in Italia. Scrive il Corriere dello Sport: "Il club gli ha proposto, lasciandogli la massima facoltà decisionale, di rientrare a Milano per valutare la situazione e tra domani e sabato il centrocampista darà la sua risposta. Ad Appiano Gentile attendono con serenità perché in questa vicenda non è una settimana in più o in meno a fare la differenza".