In Uk – Eriksen verso il no allo United. Lascerà l’Inter, ecco la proposta che aspetta

Christian Eriksen potrebbe lasciare l’Inter e la Serie A a gennaio. Il danese fatica a trovare spazio nella squadra di Conte e sta valutando le offerte arrivate per cambiare maglia già nella prossima finestra di mercato. In pole position per il danese ci sono Manchester United e Arsenal, pronte ad accelerare per riportare in Premier League il trequartista.

Eriksen sta valutando, ma il ritorno in Inghilterra non sarebbe in cima alle sue preferenze. Secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti, il danese avrebbe messo in stand-by l’offerta dello United e potrebbe rifiutare la proposta. La volontà di Eriksen non di fare ritorno in Premier, ma di fare un’altra esperienza in un nuovo campionato europeo. Per questo starebbe per dire di no a Red Devils e Gunners, in attesa di una proposta da parte del Psg.