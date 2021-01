Da Eriksen a… Eriksen, un anno dopo: all’Inter numeri alterni, Chris pronto a una nuova era

Tutti, all’Inter, sperano che possa essere un nuovo inizio, una nuova svolta. Che possa far dimenticare un anno con poche luci e tante ombre, con rimpianti e amarezza. Christian Eriksen potrebbe aver scritto un punto fermo sul primo capitolo della storia nerazzurra, pronto a dipingerne uno tutto nuovo. Esattamente un anno fa, il danese diventava un calciatore dell’Inter. Fin qui i numeri non sono troppo lusinghieri, ma la punizione contro il Milan potrebbe essere l’alba di una nuova era:

NUMERI – “Un anno fa, il 28 gennaio 2020, Christian Eriksen diventava ufficialmente un giocatore dell’Inter (…). In tutto, fino al 25 gennaio 2021, Eriksen ha messo insieme 41 presenze con l’Inter, neanche poche come si poteva pensare, ma solo 17 volte è sceso in campo da titolare ed è rimasto sul prato verde per 1.591 minuti, ovvero 39 di media a incontro”, scrive Tuttosport.

NUOVO INIZIO? – “Martedì sera, però, all’alba dell’anniversario del suo primo anno all’Inter, Eriksen ha segnato su calcio di punizione la rete della vittoria nel derby di Coppa Italia e ora tutti si domandano se questa gioia possa essere il primo tassello della nuova vita all’Inter“, conclude il quotidiano.

(Fonte: Tuttosport)