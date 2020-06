Eriksen si è preso l’Inter: squadra costruita intorno a lui, i quotidiani ora lo esaltano

L’Inter riprende la propria marcia in campionato con una vittoria per 2-1 contro la Sampdoria: i gol portano la firma di Lukaku e Lautaro Martinez, ma la palma di migliore in campo spetta di diritto a Christian Eriksen, finalmente inserito nei meccanismi della squadra dopo le comprensibili difficoltà delle prime gare. Conte ha consegnato al danese le chiavi del gioco nerazzurro, disegnando una formazione tagliata su misura per l’ex Tottenham, e i risultati stanno arrivando: qualità, giocate illuminanti e assist al bacio, vedasi la rete del vantaggio interista.

E i giornali italiani, dopo le critiche degli scorsi mesi (spesso ingenerose e immotivate), oggi esaltano il talento di Eriksen: “Impatto da campione. La nuova Inter è costruita attorno a lui“, scrive La Gazzetta dello Sport. Per il Corriere dello Sport “Trequartista puro, classe notevole e ora anche una presenza fisica e continua dentro il gioco. La squadra (e il suo allenatore…) finalmente riconosce il suo livello tecnico“, mentre per Tuttosport “è il nuovo centro di gravità del gioco nerazzurro“.

La Gazzetta dello Sport: Handanovic 6; Skriniar 6,5, de Vrij 6, Bastoni 6; Candreva 6,5 (dal 28′ st Moses 5,5), Barella 6,5, Gagliardini 6, Young 6,5 (dal 28′ st Biraghi 6); Eriksen 7 (dal 34′ st Borja Valero 6); Lukaku 7, Lautaro 7 (dal 38′ st Sanchez sv). Conte 6,5.

Corriere dello Sport: Handanovic 6; Skriniar 6,5, de Vrij 5,5, Bastoni 6; Candreva 7 (dal 28′ st Moses 5,5), Barella6,5, Gagliardini 5,5, Young 6 (dal 28′ st Biraghi 5,5); Eriksen 7 (dal 34′ st Borja Valero sv); Lukaku 6,5, Lautaro 7 (dal 38′ st Sanchez sv). Conte 6,5.

Tuttosport: Handanovic 6; Skriniar 6, de Vrij 5, Bastoni 6; Candreva 7 (dal 28′ st Moses 5), Barella 7, Gagliardini 6, Young 6 (dal 28′ st Biraghi 6); Eriksen 7 (dal 34′ st Borja Valero 6); Lukaku 6,5, Lautaro 6,5 (dal 38′ st Sanchez 5,5). Conte 6,5.