La Premier rivuole Eriksen: la risposta dell’Inter alla proposta di scambio. Futuro? Conte…

L’Inter non prende in considerazione l’addio di Christian Eriksen. A otto mesi dal suo arrivo alla corte di Antonio Conte, si è parlato già di un addio del centrocampista danese, arrivato per 27,56 milioni dal Tottenham a sei mesi dalla scadenza del contratto che lo legava agli Spurs.

Secondo Calciomercato.com, dalle parti di Viale della Liberazione la società ha tranquillizzato Eriksen sul suo futuro: Beppe Marotta e Piero Ausilio sono convinti di aver fatto un ottimo affare. I due hanno detto no all’ipotesi concreta di scambio con un club della Premier League a metà luglio. Una scelta chiara da parte dei due dirigenti, arrivata prima della crescita del danese in campo con prestazioni di livello e il gol in Europa League.

Non si può, però, escludere sorprese: l’Inter e Conte si confronteranno anche sul tema Eriksen al termine dell’Europa League. La volontà è quella di trattenerlo in rosa e se il campo dovesse continuare a dare conferme non ci saranno dubbi sulla scelta finale.