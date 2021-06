Eriksen: “All’Inter per vincere e ci sono riuscito, sono felice. Come giocatore…”

Scudetto e Europeo, il centrocampista nerazzurro si racconta in un'intervista per Fyens

"Le aspettative saranno alte". Cresce l'attesa a pochi giorni dall'inizio dell'Europeo, tra le nazionali che potrebbero rappresentare una sorpresa c'è sicuramente la Danimarca di Christian Eriksen . "Vogliamo andare il più lontano possibile. Poi bisogna vedere come finisce, ma penso che almeno possiamo puntare in alto", dice il danese a Fyens.

Il giocatore parla poi dello scudetto conquistato con la maglia dell'Inter: "La mia intenzione era andare all'Inter per vincere uno scudetto, e ci sono riuscito dopo un anno e mezzo, quindi ne sono incredibilmente felice. Perdere le finali non è mai divertente, e ne ho perse tre prima di vincere il campionato qui. Quindi dà una sensazione liberatoria e una fiducia in più nelle cose. Più vinci, più vuoi vincere. Come giocatore di calcio, quando ti guardi indietro, spesso si tratta di ciò che hai nel tuo curriculum. Ma alla fine, per me, si tratta ancora di divertirmi giocando a calcio, e tu ti diverti di più se vinci. È davvero bello, senti aumentare la fiducia, quindi è fantastico poter avere un trofeo nel proprio bagaglio".