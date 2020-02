Eriksen, uomo da derby: ecco i numeri fatti finora dal danese. E con i suoi compagni…

Christian Eriksen e il suo primo derby di Milano. Lo giocherà dopo qualche settimana dal suo arrivo. Ha avuto già modo di scendere in campo con la maglia nerazzurra e spera di essere titolare nella gara contro i rossoneri. “Idee chiare, ambizione e qualità. La prima stracittadina di Eriksen sarà tutto questo e sarà anche curiosità per un San Siro da tutto esaurito”, sottolinea Andrea Paventi su Skysport. “Il giocatore danese ha già fatto alzare il livello di aspettative dei tifosi nerazzurri. E’ un uomo derby perché ne ha giocati tanti nella sua carriera”, spiega ancora il giornalista.

In effetti se si guardano i numeri ne ha giocati 35 a Londra, 9 in Olanda: in totale sono 74. 37 vittorie e 22 sconfitte subite con le sue squadre. Ma nei suoi 74 derby ha segnato 11 gol e ha fatto ben 23 assist.

Insomma è decisivo spesso. Sa fare la scelta giusta. Come quella di scegliere l’Inter, una nuova sfida per lui, come lui stesso ha sottolineato nell’intervista rilasciata al noto canale satellitare. “Sono contento di essere in una squadra che sa come guadagnare secondi in campo. Vincere è uno dei motivi per cui sono qua“, ha detto il giocatore. La squadra che ha scelto deve crescere e anche le partite come il derby, e basta la parola a dire tutto, servono a fare un salto importante e a non perdere terreno dalla prima della classe. Conte lo ha ribadito spesso, la sua squadra deve sempre andare a 200 all’ora per riuscire a fare del suo meglio. Eriksen vuole spingere sull’acceleratore insieme ai suoi compagni.

(fonte: SS24)