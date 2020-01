FCIN1908 / Inter, tentativo per Eriksen è “serio”. Tottenham spinge forte per l’addio subito

L’Inter si sta muovendo in questo mercato di gennaio. Come confermato dall’ad Marotta, il club nerazzurro è molto attivo in questa sessione: priorità al centrocampo, ma occhi puntati per la ricerca di un esterno e di un attaccante.

Se Vidal continua a essere un obiettivo concreto per l’Inter, lo è di certo anche il talento danese del Tottenham Eriksen.

La dirigenza nerazzurra è al lavoro e, secondo quanto raccolto da FCINTER1908 da fonti estremamente vicine all’operazione, si starebbe muovendo “seriamente” per arrivare al giocatore.

Al momento ci sono altri top club interessati a Eriksen e l’Inter gradirebbe averlo a parametro zero puntando su un alto ingaggio per convincere il giocatore ad accettare la Serie A. Ed è proprio la folta concorrenza l’ostacolo principale, con l’Inter che sta muovendo comunque passi concreti per cercare di superare le rivali.



Ipotesi gennaio

Non è assolutamente da escludere la trattativa che porterebbe Eriksen subito a Milano, anche perché sarebbe la soluzione che il Tottenham preferirebbe e per la quale, confermano le fonti, sta spingendo fortemente. Per due ragioni precise. Sia da un punto di vista economico che di immagine non sarebbe il massimo perdere a parametro zero un profilo con le qualità del danese.