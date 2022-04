ESCLUSIVA Amadeus: “Bremer sembra Lucio. Dybala? Subito! Calo Inter? 3 i motivi”

Amadeus parla a Fcinter1908: "Dopo il derby nell'Inter si è rotto qualcosa. Se vogliamo lo scudetto, dobbiamo vincere per forza a Torino"

Redazione1908

L'Inter si gioca tutto contro la Juventus. Domenica sera, i nerazzurri scendono in campo per restare ancora nella corsa scudetto. Di questo, e di tanto altro, Fcinter1908 ha parlato con Amadeus, conduttore e grande tifoso nerazzurro.

Che tipo di match prospetta all’Allianz Stadium?

“Sono preoccupato. Non sarà per nulla facile…”.

Per quali ragioni?

“Perché, oggettivamente, l’Inter non è nel momento migliore. La Juve invece ha recuperato terreno. Con Vlahovic, sono notevolmente cambiati. Non mi fido molto…”.

Dovesse attribuire una definizione a questa partita?

“Direi che è una partita da tripla. Se l’Inter vuole vincere lo scudetto, deve ottenere tre punti a Torino. E, ripeto: non sarà facile…”.

La Juve è tra le favorite per lo scudetto?

“Assolutamente sì, la Juve è tra le favorite. Al pari grado di Inter, Milan e Napoli. A mio avviso, in questi due mesi saranno fondamentali gli scontri diretti”.

Come si spiega il calo di rendimento dell’Inter? Il girone di andata è stato praticamente perfetto…

“Dopo il derby di campionato, l’Inter è calata in maniera preoccupante. Secondo me si è rotto qualcosa lì. Inoltre c’è da segnalare un aspetto…”.

Prego

“L’Inter non ha in rosa un sostituto di Brozovic. Dzeko non segna più e Barella è calato di rendimento… Riassumerei tutto così”.

I nerazzurri sono orfani dei gol di Lukaku?

“Dzeko, vista l’età, sta facendo cose incredibili. Però, più di questo non poteva oggettivamente fare. Secondo me, Lukaku sarebbe stato perfetto per il gioco di Inzaghi. Insieme a Dzeko, avrebbe fatto benissimo”

In caso De Vrij partisse, chi vedrebbe come papabile sostituto?

“A mio avviso Bremer. Mi ricorda Lucio. Sarebbe il massimo”.

Il giocatore della Juve che teme di più?

“Temo molto Cuadrado: quando gioca contro l’Inter, solitamente… “raddoppia le forze”! (Ride ndr.). E poi c’è Dybala…”.

Come lo vedrebbe in nerazzurro?

“Fossi nell’Inter, lo prenderei domani mattina. Ha un grandissimo valore. La Juve non lo ha mai realmente posto al centro del progetto perché ha sempre puntato su altri tipi di attaccanti che arrivavano, negli anni. Secondo me, nella Juve, è più determinante Dybala di Vlahovic, tanto per intenderci”.