ESCLUSIVA Amadeus: “Nerazzurro donerebbe a Dybala! Sopresa Calha. Stupito da Inzaghi”

Amadeus, direttore di artistico di Sanremo, è un grande tifoso nerazzurro. E sogna ai microfoni di Fcinter1908: "Dybala mi piacerebbe"

Redazione1908

L'Inter continua a volare. Dopo la vittoria in Supercoppa, i nerazzurri hanno strappato un buon punto a Bergamo e poi hanno passato, seppur faticando, il turno di Coppa Italia contro l'Empoli. La redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo, nonché noto tifoso interista, sul momento della squadra di Simone Inzaghi.

Come giudica, sin qui, la stagione dell’Inter?

“Sin qui è un’annata bellissima, quasi inaspettata per certi aspetti”.

Per quali motivi?

“Non dimentichiamoci che, in un colpo solo, quest’estate abbiamo perso Lukaku e Hakimi, oltre – ovviamente – al dramma Eriksen. Non è che non avessi inizialmente fiducia in Inzaghi: ho sempre pensato che fosse un bravo allenatore. Però partiva in una condizione di salita, con questi elementi in meno. E’ riuscito a plasmare l’Inter, dandole un bel gioco”.

Sotto quali aspetti nota l’Inter di Inzaghi diversa da quella campione d’Italia di Conte?

“Mi sembra un’Inter più imprevedibile. Senza Lukaku i nerazzurri sono cambiati…”.

Da che punto di vista?

“Prima il finalizzatore era solo Lukaku, adesso può andare in gol chiunque. In più vedo la squadra con un baricentro più alto. Gli stessi Barella e Bastoni agiscono più avanzati. In più mentalmente l’Inter mi dà l’idea di essere più rilassata e libera. E’ come se, ciascun calciatore, sapesse di poter inforcare più frecce per il proprio arco”.

Il calciatore che l’ha stupita di più?

“Calhanoglu. Non perché dubitassi delle sue doti, però era come se fosse passato il messaggio che il Milan avesse ceduto all’Inter un calciatore non in grado di essere incisivo nelle partite che contano. Sin qui ha dimostrato l’esatto opposto”.

Marotta pare aver aperto nemmeno troppo velatamente a Dybala: come lo vedrebbe in nerazzurro?

“A me Dybala piace tantissimo. Lo vedrei bene. In più i colori nerazzurri non gli starebbero male”.

Si aspetta un’Inter incisiva anche in Champions?

“L’Inter mi sembra abbia una netta marcia in più in Italia-. In Champions ci sono alcune squadre più organizzate. Però c’è da dire che le partite che l’Inter ha disputato in Europa questa stagione sono sempre state convincenti sotto l’aspetto del gioco, comprese quelle che abbiamo perso…”.