ESCLUSIVA Antei: “Scamacca e Frattesi da Inter, incognita fatiche di CL. Inzaghi…”

Riguardo all’imminente Inter-Sassuolo, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Luca Antei, ex calciatore dei neroverdi

Riguardo all’imminente Inter-Sassuolo, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Luca Antei, ex calciatore dei neroverdi (2013-2017).

“Inzaghi, che ho affrontato tante volte in carriera, è un grande allenatore! Fa giocare bene la sua squadra. Contro il Liverpool, per esempio, è stata un’Inter convincente a livello di gioco”.

“Il Sassuolo gioca molto bene. Non come De Zerbi, ma ha un tipo di gioco diverso. In ogni caso è una proposta efficace. Dionisi ha già dato la sua impronta alla squadra”.