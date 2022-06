ESCLUSIVA Facchinetti: “Rivoglio Lukaku, me ne frego del passato! Inzaghi? Chapeau”

“Qualsiasi interista che sostiene di non volere Lukaku perché se ne è andato al Chelsea dopo lo scudetto, vuole male all’Inter. Lasciamo perdere l’etica e la morale, nel calcio non esistono più. Io aspetto con ansia un giocatore che dica che gioca solo per i soldi, lo rispetterei. A me non interessa questo, voglio solo che giochi fino alla morte quando indossa la maglia della mia squadra. Le bandiere non esistono più, è inutile fare i nostalgici. Il calcio è cambiato, ma ci piace e continueremo a guardarlo. L’Inter ha bisogno di un attaccante: Lautaro è un grandissimo, Dzeko altrettanto e Correa è un buon giocatore, ma manca uno come Lukaku. Questa è stata la nostra problematica nell’ultimo anno, insieme al sostituto di Brozovic, senza il quale siamo stati un’altra squadra”.