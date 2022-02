ESCLUSIVA Galante: “Inter, tanta sfortuna. Critiche a Inzaghi, una cosa non capisco”

Parla l'ex difensore nerazzurro a Fcinter1908: "Liverpool, ho ancora speranze. All’andata ha praticamente dominato l’Inter"

Redazione1908

Riguardo all’imminente match tra Inter e Genoa, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Fabio Galante, ex calciatore tanto nerazzurro (1996-1999), quanto rossoblù (1993-1996).

Come giudica, personalmente, le ultime partite dell’Inter?

“Secondo me si sta facendo un po’ troppo dibattito. L’Inter ha disputato buone prestazioni. Il risultato non è arrivato per questione di sfortuna”.

Anche contro il Sassuolo?

“Assolutamente sì. Consigli è stato il migliore in campo. Io non credo che l’Inter sia in crisi”.

E’ ancora la favorita numero uno per lo scudetto?

“Secondo me è la favorita e se la giocherà con Milan e Napoli. Però bisogna essere più equilibrati: un mese fa si diceva che Inzaghi fosse l’allenatore rivelazione della Serie A, adesso viene additato come unico colpevole… onestamente non capisco”.

La stupisce il lungo digiuno di Lautaro?

“Però, nonostante il gol che non arriva, ha sempre disputato buone partite. Per esempio, contro il Napoli, ha propiziato il gol di Dzeko. Magari, già contro il Genoa, torna a segnare”.

E’ favorevole ai rinnovi di Brozovic, Perisic e Handanovic?

"Sì, perché sono tre giocatori che fanno la differenza. L’Inter fa bene a continuare con loro. Soprattutto Perisic: che partita contro il Liverpool”.

Crede nel passaggio del turno in Champions?

“Assolutamente sì. All’andata ha praticamente dominato l’Inter”.

Che tipo di match si aspetta contro il Genoa?

“Credo che l’Inter farà il possibile per poter fare risultato. Di fronte c’è un altro mio ex club, il Genoa: per me sarà una partita molto “particolare”. L’Inter è favorita, ma – dopo Salernitana-Milan – tutto può succedere”.