ESCLUSIVA Gyamfi: “Dimarco è un rigorista, non si abbatterà. Inter e Shakthar spettacolo”

La sfida di questa sera sarà particolarmente significativa per Bright Gyamfi, difensore ghanese classe '96 cresciuto nell'Inter

Da una parte l'Inter, squadra nella quale è cresciuto e con cui ha brillato nel settore giovanile, sfiorando l'esordio in Prima Squadra; dall'altra lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, allenatore avuto ai tempi del Benevento. La sfida di questa sera sarà particolarmente significativa per Bright Gyamfi , difensore ghanese classe '96, attualmente svincolato dopo il mancato rinnovo di contratto con la Reggina: queste le sue parole ai microfoni di Fcinter1908.

L'Inter è un ricordo bellissimo, è lì che ho iniziato a giocare da quando sono arrivato in Italia. L'Inter è una grandissima squadra, un club top in Europa, anche a livello di settore giovanile. È stato un enorme piacere aver fatto parte di questa famiglia. Con la Primavera abbiamo vinto un Torneo di Viareggio e una Coppa Italia, sono stati due anni bellissimi. Mi hanno aiutato tanto nella mia crescita.

Mi ricordo benissimo: l'allenatore era Stefano Vecchi, quel gruppo era fortissimo, tanti di quei ragazzi ora stanno giocando in Serie A e in Serie B. Quella partita rimane indimenticabile.

In quella squadra giocava anche Federico Dimarco, sfortunato protagonista dell'errore dal dischetto contro l'Atalanta ma che sta dimostrando di poter avere un ruolo in questa Inter.

Dimarco è un anno più piccolo di me, ma quando veniva a giocare con noi faceva già la differenza, anche da sotto età. Con quel mancino sa tirare i rigori, è bravissimo sui calci piazzati, dà il meglio di sè in fase offensiva. Sta facendo benissimo, in qualsiasi squadra ha giocato ha sempre dimostrato le sue qualità: sbagliare fa parte del suo percorso di crescita, non è un rigore fallito a definire il suo valore. Lo conosco bene, è un ragazzo determinato: non si farà abbattere.