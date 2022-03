ESCLUSIVA Hernanes: “Inter ha perso 2 top, calo normale. Dybala? Decisivo Inzaghi perchè…”

Juventus e Inter si sfideranno alla ripresa del campionato, con in mezzo il caso Dybala. Fcinter1908 ha sentito il doppio ex Hernanes

“Ci sta. Sono andati via Conte e Lukaku, non due qualunque. Era normale che, l’annata successiva, potesse riscontrare qualche difficoltà…”.

“Forse la squadra si è sentita già appagata e ha mollato. In un campionato come questo non ti puoi mai distrarre. Le altre squadre sono lì e arrivano”.

Come vedrebbe il suo ex compagno Dybala nell’Inter?

“Non saprei. Per me Paulo è uno dei più forti con cui abbia mai giocato a livello qualitativo. Prima di scegliere la squadre in cui vuole andare – a mio avviso – deve valutare anche il modulo di gioco. Lui è una mezza punta; non deve essere schierato fuori ruolo. E poi c’è un altro fattore…”.