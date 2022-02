ESCLUSIVA La Russa: “Estasiato da Gosens! Dybala? Già lo consigliai insieme a…”

FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Ignazio La Russa, senatore della Repubblica, noto tifoso nerazzurro

“Gosens può diventare definitivamente un top player con l’Inter. Mi piace anche come ragazzo, caratterialmente: umile e lavoratore. Non crea nemmeno squilibri nello spogliatoio”.

“La Juve va sempre temuta. Non solo per il mercato (ride ndr)…”.

“Di impossibile non c’è nulla. E’ soltanto molto difficile. In ogni caso mi aspetto due ottime partite. L’Inter non si presenterà di certo per partecipare, né contro il Liverpool, né contro nessun altro”.