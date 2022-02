ESCLUSIVA Lerner: “Liverpool? Priorità al campionato! Se partisse Sanchez vorrei…”

Gad Lerner, ai microfoni di Fcinter1908, fa una scelta netta per la stagione: "Non possiamo eliminare il Liverpool, testa allo scudetto"

Riguardo all’attualità in orbita nerazzurra e all’imminente big match contro il Napoli, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Gad Lerner, giornalista e notoriamente tifoso del club meneghino.

“Per me Mourinho non sarà mai un avversario, così come per tutti noi tifosi interisti. Non sarà mai un allenatore normale. Esattamente come Herrera”.