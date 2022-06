ESCLUSIVA Moriero: “Inter, Lukaku grande affare. E si ripeterà alla grande”

Il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter è ormai realtà. Il belga ieri è sbarcato a Milano ed ha ricevuto un bagno di folla che testimonia la voglia che i tifosi avevano di rivederlo in nerazzurro. Della sua seconda esperienza con la maglia dell’Inter abbiamo parlato con l’ex nerazzurro Checco Moriero, ora commissario tecnico delle Maldive, intervenuto ai microfoni di Fcinter1908.it: “Credo che l’Inter abbia fatto un grande affare sia sotto il profilo tecnico che economico visto quanto era stato venduto e poi ripreso per pochissimo. Lui ha contribuito anche ad abbassarsi lo stipendio da quello che leggo, per me sotto l’aspetto tecnico è un grande acquisto, un ottimo calciatore ed in Italia farà bene. Sarà bellissimo rivederlo in nerazzurro”.