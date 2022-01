ESCLUSIVA Novellino: “Vi racconto il Recoba di Venezia…e le dormite! Inter tutta di Inzaghi”

L'ex tecnico lagunare ricorda le sfide della stagione 1998/99 ed elogia il lavoro di Inzaghi e Zanetti, suoi ex giocatori

L'Inter di Simone Inzaghi, dopo il sofferto passaggio del turno in Coppa Italia, torna a respirare aria di campionato: i nerazzurri attendono il Venezia, pesantemente colpito dalle positività al Covid. Una marcia di avvicinamento al match fatta di incertezze e supposizioni, con lo spettro del rinvio sempre presente. Fcinter1908 ha contattato in esclusiva Walter Novellino, allenatore dei lagunari per due stagioni tra il 1997 e il 1999.

In questo momento tutti sono preoccupati, l'attenzione è più sul Covid che sul gioco vero e proprio. Gli allenatori preparano la partita, ma dopo qualche ora o il giorno dopo devono rivedere i propri piani, non è semplice. Il protocollo dice con un certo numero di giocatori negativi si può giocare, per un allenatore è difficile preparare le gare a livello tecnico, tattico, psicologico. Lo stesso vale per le società: qualsiasi cosa fai devi sentire il medico, ci sono elementi negativi, positivi, sintomatici, asintomatici...

Secondo me è inutile che si dica questo, i fatti sono questi. Purtroppo in questo momento, in questo mese-mese e mezzo, il campionato è condizionato, così come tutto il resto: due mesi fa le squadre erano più serene, c'era più gioco, più corsa. Adesso secondo me c'è tanta preoccupazione per il fattore Covid. Poi se vediamo l'Inghilterra, per esempio, troviamo stadi pieni, ma tutto è diverso, anche la vita quotidiana. Chi ha una rosa ampia può essere avvantaggiato, ma non so chi possa avere vantaggi e chi svantaggi.