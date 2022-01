ESCLUSIVA Paganin: “Inter-Juve? 51 a 49. Mercato? Non interverrei perché…”

Riguardo all’imminente match di Supercoppa tra Inter e Juventus, la redazione di FcInter1908 ha intervistato in esclusiva Massimo Paganin

Riguardo all’imminente match di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus, la redazione di FcInter1908 ha intervistato in esclusiva Massimo Paganin, calciatore nerazzurro tra il 1993 e il 1997.

Come giudica, sin qui, il lavoro di Inzaghi? Si aspettava un simile impatto, in sostituzione di un big assoluto come Conte?

“Inzaghi sta lavorando molto bene. La sua grande abilità è stata entrare in punta di piedi, prendendo la scia del lavoro di Conte”.

Dal suo punto di vista c’è una favorita in Supercoppa Italiana?

“Tra Juve e Inter non ci sono mai favorite. Per organico parte in avanti l’Inter. Ma la percentuale è 51% contro 49%”.

Sotto quali aspetti la Juve potrebbe mettere in difficoltà l’Inter?

“Sotto l’aspetto dei singoli. La Juve ha individualità molto forti. A proposito: in bocca al lupo a Chiesa! Spero si riprenda al più presto”.

Che tipo di partita si aspetta, tatticamente parlando?

“La Juve giocherà di rimessa. L’Inter proverà a venire a prendere alti i bianconeri, con un baricentro predominante”.

Si aspetta interventi sul mercato?

“Se qualcuno vuole andare via sì, ma in generale non interverrei…”.

Per quali ragioni?

“Perché inserirsi in un contesto come quello dell’Inter, ora come ora, è difficile per chiunque. Devi essere per forza un top assoluto. Altrimenti rischi di non adattarti, finendo fuori dai ranghi”.

Qual è la reale antagonista dell’Inter in campionato?

“Di primo acchito dico Milan. Occhio anche al Napoli, anche se dobbiamo vedere come reagiranno all’addio di Insigne, a livello mentale”.

Come dovrebbe lavorare l’Inter per colmare il gap con le altre big europee?

“Non deve lavorarci solo l’Inter: anche tutte le altre. Strutture, risorse finanziarie, potere negoziale… l’estero, ora come ora , è più appetibile rispetto al campionato italiano”.