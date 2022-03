ESCLUSIVA Ze Elias: “Prenderei subito Dybala. Inzaghi, manca piano B senza Brozovic”

L'ex centrocampista nerazzurro crede ancora allo scudetto: "Mancano tante partite. E con qualche colpo giovane Inter può aprire ciclo"

Redazione1908

Riguardo all’attualità in orbita nerazzurra, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Zè Elias, ex calciatore del club meneghino.

Come commenta la rottura di Dybala con la Juve? Lo vedrebbe congeniale al club nerazzurro?

“Assolutamente sì, fossi nell’Inter lo prenderei. E’ un giocatore di grandissima qualità, in grado di fare la differenza da solo in qualsiasi momento”.

Si aspettava che l’Inter, in questo momento della stagione, non si fosse trovata prima in classifica?

“Onestamente mi aspettavo qualcosa in più…”.

Qual è, a suo giudizio, il difetto strutturale della squadra di Inzaghi?

“Neutralizzato o out Brozovic, l’Inter è troppo lenta e prevedibile. E’ una squadra senza un piano b e un piano c…”.

E’ una squadra da rifondare in prospettiva?

“Io porrei Lautaro al centro del progetto tecnico. Inoltre non darei via Sanchez: uno così forte tecnicamente serve sempre. Può far vincere la squadra da un momento all’altro, come è già successo”.

Lo scudetto è ancora possibile?

“Certo, ci sono ancora tante partite davanti. In più i nerazzurri hanno ancora il Bologna da affrontare”.

Da chi devono guardarsi maggiormente i nerazzurri? Dal Milan o dal Napoli?

“In questo momento è un Milan che sta davvero bene. E’ complicato per chiunque affrontare i rossoneri e batterli. L’Inter ne sa qualcosa”.

Lungo quali direttrici orienterebbe il mercato estivo?

“Occorrono giocatori giovani. Con l’inserimento di 2-3 giocatori giovani forti in prospettiva, i giochi sono fatti. Puoi aprire un ciclo lungo”.