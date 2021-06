ESPN – Nè Lautaro, nè Skriniar nè Brozovic: lo scambio che il Barcellona sogna con l’Inter

L'Inter segue il laterale spagnolo del Barça, ma i blaugrana avrebbero chiesto il giovane difensore nerazzurro in cambio

L'Inter è alla ricerca di un laterale mancino per il 3-5-2 di Simone Inzaghi. Alonso sembra essere il preferito, ma dalla Spagna il Mundo Deportivo riporta da giorni l'interesse nerazzurro per Jordi Alba. Ma il portale spagnolo non è l'unico a segnalare la trattativa tra l'Inter e il Barcellona, da sempre in buoni rapporti come dimostra l'affare Vidal della scorsa stagione.