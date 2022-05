Esposito, tra riscatto e prestito: il Basilea ha le idee chiare. La richiesta all’Inter

Il club nerazzurro riflette sul futuro del giovane attaccante

Nonostante una stagione di alti e bassi, il Basilea è intenzionato a trattenere per un'altra stagione Sebastiano Esposito. Secondo quanto riporta Blick, il club svizzero chiederà all'Inter l'estensione del prestito del giovane attaccante. Il Basilea non è intenzionato a riscattare il cartellino del giocatore, fissato a 8 milioni di euro, e ha chiesto alla società nerazzurra un altro anno di prestito. "La situazione finanziaria è troppo precaria e questo trasferimento sarebbe troppo rischioso", spiega Blick. Adesso la palla passa all'Inter che in queste settimane sta ragionando sul futuro di Esposito. Il giocatore potrebbe rappresentare un'ottima pedina di scambio da inserire in qualche operazione di mercato.