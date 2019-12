Esposito, PSG aveva fatto offerta irrinunciabile. Priorità all’Inter. E in questi giorni…

Per la famiglia Esposito il calcio è passione di famiglia. Sebastiano, il giovane che Conte ha trattenuto nell’Inter dei grandi, ha due fratelli. Salvatore, centrocampista classe 2000 che gioca in prestito nel Chievo Verona e Francesco Pio, centrocampista classe 2005 delle giovanili nerazzurre. L’allenatore interista potrebbe mandare in campo Seba dal primo minuto contro il Genoa. LautaroMartinez è squalificato e a Lukaku serve una spalla. Lui è pronto perché ha esordito a 17 anni in Champions e ha fatto il suo. Perché ha dovuto rinunciare ai Mondiali Under20 per restare a disposizione dei nerazzurri quando si è fatto male Sanchez. E perché per l’Inter ha rinunciato anche ad un’offerta importante del PSG.

Questo racconta Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport: “ Il Paris Saint-Germain avrebbe voluto chiudere a ogni costo, aveva organizzato un paio di incontri a Roma, lasciando un contratto in bianco soltanto da firmare e offrendo un posto di lavoro – pur di convincerlo – ai parenti più stretti. Nulla. Sebastiano aveva e ha in testa l’Inter, gli avevano messo a posto il contratto la scorsa estate, fino al 2022 perché oltre non si sarebbe potuto andare considerato che sarà maggiorenne il prossimo luglio“.