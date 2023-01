L’Inter vola sulla fasce: pronti Dumfries e Dimarco. Inzaghi sorride: “C’è vita anche dietro”

"Inzaghi ha costruito le proprie fortune sulle ali, sia con Federico Dimarco nuovo leader della sinistra, sia con Denzel Dumfries, martello ammirato da mezza Europa e degno erede di Achraf Hakimi. All’U-Power Stadium dovrebbero tornare entrambi dal primo minuto: gli esterni titolari per avvolgere la squadra di Palladino e far sgorgare quanti più palloni possibili alla Lu-La davanti. Ma se c’è una cosa che ha insegnato la ripartenza nerazzurra nel 2023 è che c’è vita anche dietro alla coppia Dimarco-Dumfries. Contro il Napoli Matteo Darmian si è confermato una potentissima arma tattica in certe partite in cui bisogna mettere un argine sulla corsia destra, mentre Robin Gosens è in uno stato di forma crescente, come mai da quando è all’Inter. Nonostante le chiamate dalla Bundesliga, è stato lui stesso a dire no a qualsiasi ipotesi di trasferimento a gennaio", riporta La Gazzetta dello Sport.