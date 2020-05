Il Barcellona è alla ricerca del numero 9. Eto’o fa un grande assist all’Inter

Durante una diretta su Instagram, Eto’o e Xavi hanno analizzato il mercato del Barcellona. Il club catalano è sempre alla ricerca di un “nove” che si adatti allo stile di gioco dei blaugrana. I due ex giocatori hanno fatto i nomi di due attaccanti: Mané e Aubameyang (“È un attaccante spettacolare“, ha aggiunto Eto’o). Entrambi non hanno nominato Lautaro Martinez, obiettivo principale del Barcellona per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

(Mundo Deportivo)