Euro2020, Mancini ne chiama 28 per il ritiro di Coverciano: confermato anche Sensi

Il ct ha comunicato chi dovrà ritrovarsi domani a Roma: in serata si raggiungerò il centro del ritiro. Entro martedì le ultime due esclusioni

26 più due riserve. Tra i 28 convocati di Mancini per l'Europeo c'è la conferma di Sensi. Oltre a Barella e Bastoni anche il centrocampista nerazzurro (che era reduce da un infortunio muscolare) è stato convocato per il raduno a Roma. I calciatori registreranno la trasmissione 'Notte Azzurra' che andrà in onda martedì su Rai1. In serata tutti si trasferiranno poi a Coverciano. Al termine della seconda settimana di lavoro, venerdì 4 giugno l’Italia affronterà la Repubblica Ceca nell’ultima amichevole prima dell’esordio nel torneo continentale. Kean, Cragno e Raspadori, Biraghi, Castrovilli e Grifo gli esclusi. Ultimi due tagli entro martedì con la lista definitiva per Euro 2020.