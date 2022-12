SW – Exploit Fabbian, l’Inter ha già preso una decisione per la prossima stagione

"Centrocampista per intenditori, di quelli che balzano all'occhio per il gesto tecnico o per la cineseria ma che sta sempre dove deve stare. Mezzala di lotta con ottime doti atletiche e gambe da ragno che usa benissimo in interdizione, fa da elastico in mediana: rompe l'azione altrui e rilancia (bene) quella dei suoi compagni. In più è forte di testa e fa gol, e la famiglia Inzaghi, che se ne intende, lo sa bene: si è allenato in prima squadra con Simone e poi è andato in prestito alla Reggina di Pippo, dove sta giocando un signor campionato di B. L'Inter è pronta a riprenderselo a fine anno, per assegnargli il posto in rosa di Gagliardini"