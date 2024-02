"E potrebbe non essere finita qui, visto che venerdì con il tanto atteso debutto è entrato in scena in questa stagione anche Buchanan, altro uomo in grado di fare le differenza. Terminato l’ambientamento e rotto il ghiaccio dell’esordio, il canadese si avvia a essere impiegato con maggior frequenza nello sprint finale all’orizzonte, offrendo all’allenatore un’opzione in più", scrive il Corriere dello Sport.