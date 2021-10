FCIN1908 / Inter, Ausilio e Marotta preparano la rivoluzione a centrocampo: gli scenari

Beppe Marotta e Piero Ausilio avranno il loro bel da fare, perché l’Inter di domani potrebbe essere parecchio diversa da quella attuale

A partire dal centrocampo, reparto che potrebbe subire una vera e propria rivoluzione, non tanto tra i titolari, quanto tra le seconde linee. Il discorso può sicuramente estendersi anche alla difesa, dove ci sono in scadenza Ranocchia, Kolarov e D’Ambrosio, ma sostituire questi ultimi tre sembra apparentemente più semplice.

In mezzo al campo, invece, serviranno profili di maggior qualità, se nell’intenzioni c’è la volontà di mantenere l’Inter sui livelli attuali. A breve si apriranno i discorsi di rinnovo con Brozovic ma in scadenza ci sono anche Vecino, Vidal e Perisic, questi ultimi due dati già per partenti. E poi c’è Gagliardini, che Inzaghi utilizza con il contagocce.