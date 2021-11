FCIN1908 / Brozovic-Inter, match point la prossima settimana: apertura e cifre. Si chiude?

Sono i giorni, le settimane di Marcelo Brozovic e del suo tanto atteso rinnovo con l'Inter. La prossima settimana vertice decisivo

Redazione1908

Il primo incontro per testare il terreno, il secondo per avviare il motore che, si spera, porterà al tanto atteso rinnovo. Sono i giorni, le settimane di Marcelo Brozovic e del suo tanto atteso rinnovo con l'Inter. Il centrocampista croato è stato chiarissimo nel dichiarare la sua volontà d’intenti, con quel messaggio diffuso sui social ma anche nei dialoghi con la società: la priorità per lui si chiama Inter e i nerazzurri, secondo quanto riferito a Fcinter1908, gli hanno promesso che faranno il massimo per accontentarlo, ovviamente nel limite del possibile.

Tutto questo avrà una connotazione più chiara nel prossimo incontro, che dovrebbe avvenire già la prossima settimana, come confermato a Fcinter1908. Da Viale della liberazione sono pronti a concedere un’ulteriore apertura, l’ultima, spingendosi fino a un possibile ingaggio da 6,5 milioni tutto compreso, alzando quindi di quasi un milione l’ultima proposta che già sembrava non modificabile. La palla passa dunque ad Epic Brozo. Se il centrocampista dovesse ambire a cifre ancora più alte sarà difficile trovare l’accordo, se invece la richiesta del calciatore si attesterà sulle cifre paventate dai nerazzurri, si troverà un modo per andare avanti insieme.

In fondo, se la volontà è comune una soluzione si trova. I bonus, di fatto, servono a questo. Ma in casa nerazzurra regna ancora la fiducia, come testimoniato anche da Beppe Marotta prima di Inter-Napoli.