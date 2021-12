FCIN1908 / Inter al lavoro: già eseguiti i tamponi sul gruppo squadra. Il programma di oggi

Giorno di ritrovo ad Appiano Gentile per tutti i giocatori dell'Inter: le ultime

Per la serie A le vacanze di Natale sono terminate. I giocatori dell'Inter si sono ritrovati oggi ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti in vista della partita in programma il 6 gennaio contro il Bologna. Come appurato da FCIN1908, il primissimo step prevede naturalmente un giro di tamponi al quale si è già sottoposto stamattina tutto il gruppo squadra. L'esito è atteso in giornata, con la comprensibile speranza che nessun giocatore risulti positivo all'ultima variante del Covid che sta nuovamente mettendo in apprensione tutti i paesi. I nerazzurri sfrutteranno la giornata per tornare a correre e svolgere lavoro atletico in maniera individuale e personalizzata.