FCIN1908 / Mercato, l’Inter dice no alle partenze di Vecino e Sensi. Nessun rinforzo? C’è…

Le ultime sul mercato in casa Inter

Per questo motivo, è stato riferito a Fcinter1908, Vecino e Sensi non si muoveranno da Appiano Gentile. Nessun movimento in uscita implica - nella attuale politica dei costi - nessun movimento in entrata. Con un ma. Dovesse presentarsi un'occasione i dirigenti nerazzurri sarebbero senz'altro pronti a prenderla in considerazione, facendo di tutto per concretizzarla. Al momento il mercato in casa Inter suggerisce che non si farà nulla. Ma Marotta e Ausilio non perdono di vista le opportunità.