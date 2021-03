FCIN1908 – Inter, ottima notizia: Handanovic negativo. Restano positivi gli altri 3

Il portiere sloveno è guarito dal Covid-19, mentre De Vrij, Vecino e D'Ambrosio restano positivi

Arrivano ottime notizie in casa Inter in vista dei prossimi impegni. Secondo quanto appurato da FcInter1908, infatti, Samir Handanovic è risultato negativo al tampone molecolare e quindi definitivamente guarito dal Covid-19. Restano invece ancora positivi Stefan De Vrij, Danilo D'Ambrosio e Matias Vecino: saranno effettuati nuovi tamponi in casa nerazzurra per verificare quando si negativizzeranno. Il capitano sloveno, quindi, può cominciare a lavorare per mettere nel mirino la gara di sabato 3 aprile contro il Bologna al Dall'Ara, ma dovrà prima sostenere e superare le consuete visite mediche per ottenere l'idoneità sportiva.