FCIN1908 / Inter riflette sul rinnovo di Handanovic: le cifre e la domanda dei dirigenti

L’Inter ha individuato il prossimo portiere, sarà Andre Onana a prendere il posto di Samir Handanovic. Ma lo sloveno potrebbe restare

L’Inter ha individuato il prossimo portiere, sarà Andre Onana a prendere il posto di Samir Handanovic . Ma il futuro dello sloveno è tutt’altro che certo. In viale della Liberazione sono chiamati a una considerazione importante, perché di fronte a un bivio non è mai semplice scegliere a cuor leggero e il rischio di un possibile rimpianto è dietro l’angolo.

Lasciare Radu come secondo alle spalle di Onana è un rischio oggettivo. Il camerunese arriva da un lungo periodo di inattività e dovrà confrontarsi con un campionato complicato e una lingua nuova da imparare. Un portiere come Handanovic alle spalle servirebbe.

Sull’altro piatto della bilancia, però, c’è l’ingombrante peso dello sloveno. La sua non è una presenza che passa inosservata e gestirlo da panchinaro potrebbe essere un problema per tanti allenatori. Tenerlo ancora a bordo potrebbe significare rallentare il processo di inserimento di Onana.

L’Inter non ha ancora preso una decisione in merito, in viale della Liberazione vogliono prima di tutto capire come Handanovic terminerà la stagione. Senza dimenticare che lo sloveno, a giugno, vedrà scadere il proprio contratto. L’idea di Marotta, secondo quanto confermato a Fcinter1908, è quella di dimezzargli l’ingaggio, ma non è detto che il capitano sia disposto a tanto.